Фон дер Ляєн озвучить у Європарламенті свій план радикальних кроків для зупинки енергетичної кризи

ЇЇ пропозиції активізують суперечливі дискусії між державами-членами, які мають різні пріоритети та вразливі місця.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликатиме до радикальних кроків, щоб зупинити енергетичну кризу. Йдеться про нормування та різке скорочення прибутків енергетичних компаній.

Про це пише Bloomberg.

Пропозиції, які вона викладе у своїй промові перед Європейським парламентом у середу, 14 вересня, активізують суперечливі дискусії між державами-членами, які мають різні пріоритети та вразливі місця, зазначає видання.

Фон дер Ляєн вже довелося на тлі протидії та розбіжностей відмовитися від ідеї ввести “стелю цін” на російський газ, що імпортується.

Ціни на газ знижуються – частково завдяки готовності блоку діяти. Ключовим питанням для ринків є те, чи витримає пропозиція очільниці Єврокомісї про скорочення споживання газу на 5% різні етапи переговорів.

Попри політичну складність це буде важливим кроком до скорочення дефіциту енергії, з яким континент стикається відколи Росія почала зменшувати постачання газу.

Основними пунктами плану фон дер Ляйєн попередньо є:

обмеження доходів від виробництва електроенергії компаніями, що займаються відновлюваною та ядерною енергетикою, на рівні 180 євро за мегават-годину;

збір із компаній нафтової, газової, вугільної та нафтопереробної промисловості на рівні менше 33% від їхніх надприбутків;

скорочення загального споживання на 10% і обов'язкове зниження попиту у визначені години пік на 5%.

“Завдання полягатиме в тому, щоб знайти загальноєвропейське рішення, яке б підходило для кожної з держав-членів з їх різними джерелами енергії, достатку і промисловою потужністю. Зустріч міністрів енергетики минулого тижня показала, наскільки глибокими є деякі розбіжності”, – пише Bloomberg.

Нагадаємо, ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Європейські лідери звинуватили Москву у тому, що РФ перетворила експорт газу у зброю у відповідь на санкції Заходу проти російських фізичних осіб і компаній.

"Газпром" зупинив роботу трубопроводу “Nord Stream1” до північної Німеччини на невизначений термін. Причому Москва заявила, що Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції.

Комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні заявив водночас, що запаси газу в ЄС наразі становлять 80% і ЄС готовий до повного припинення його постачання Росією.

Окрім того, минулого тижня група країн G7 оголосила про обмеження ціни на російську нафту – крок, який, за її словами, зменшить як доходи Москви від її вторгнення в Україну, так і інфляцію на Заході.