Президентка Єврокомісії відвідає Київ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу вирушить до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона сказала у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн перерахувала кроки та плани для подальшого зближення України і ЄС.

"У березні ми успішно приєднали Україну до нашої електромережі. Це планувалось на 2024 рік, а ми зробили це всього за два тижні, і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю.

"Ми вже призупинили імпортні мита на український експорт. Ми приймемо Україну у нашу вільну європейську мережу роумінгу, справді настав час зробити це. Наші «лінії солідарності» є великим успіхом. І, ґрунтуючись на цьому всьому, комісія працюватиме з Україною, щоб піти ще далі і забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС. Наш єдиний ринок – це одна з найбільших історій успіху, і настав час зробити його історією успіху для наших українських друзів. Саме тому сьогодні я їду до Києва обговорити це все з президентом Володимиром Зеленським і показати йому, що єдиний ринок має потенціал також і для майбутнього України", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також висловила переконання, що Володимир Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Крім того, глава Єврокомісії пообіцяла, що ЄС продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ.

Нагадаємо, раніше фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія виділяє 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.