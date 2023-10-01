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Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі

Операцію провели ГУР і ВМС.

Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/93-тя ОМБр "Холодний Яр"

1 жовтня Україна атакувала своїми безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі (РФ, Краснодарський край).

Як повідомляє "Суспільне", інформацію підтвердили джерела у розвідці.

Операцію провело Головне управління розвідки спільно з Військово-морськими силами.

Наразі інформацію про пошкодження уточнюють. 

Російські телеграм-канали писали, що Україна атакувала Краснодарський край турецькими безпілотниками Bayraktar.

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Нагадаємо, напередодні ГУР повідомило, що успішно провело спецоперацію, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового. Також глава розвідки Кирило Буданов анонсував рейди російських добровольців у прикордонні регіони Росії.

Нещодавно невідомі диверсанти провели успішну операцію у Московській та Калузькій областях Росії. А до цього в Севастополі уразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Тоді, за даними Сил спецоперацій, загинули 34 офіцери, серед них - командувач ЧФ РФ.

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