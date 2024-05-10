Великобританія не зупинить поставки зброї Ізраїлю, якщо той вторгнеться в Рафах

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що Сполучене Королівство не планує припиняти деякий експорт зброї до Ізраїлю, якщо відбудеться повне вторгнення в Рафах, передає Politico.
Кемерон зауважив, що Британія “не підтримає якусь велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати життя”.
Він додав, що наразі не бачив цього плану, тому в цих обставинах Великобританія не підтримає велику операцію в Рафаху.
Водночас, наголосив Кемерон, існує “дуже принципова різниця” між поставками зброї зі США та Великобританії, де уряд надає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.
“США є великим державним постачальником зброї для Ізраїлю. У нас немає постачання зброї Ізраїлю з боку уряду Великобританії. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їх загального обсягу. Це велика різниця”, - сказав міністр.
Він запевнив, що “дуже суворо” дотримуватиметься процедури експорту зброї з Великобританії.
Підставою для припинення експорту зброї в Ізраїль можуть стати докази того, що той порушує міжнародне гуманітарне право, але на це потрібно приблизно шість тижнів, підтвердили двоє британських чиновників на умовах анонімності.
Кемерон вже зіткнувся з тиском з боку деяких депутатів, у тому числі з його власної партії, щоб призупинити експорт зброї до Ізраїлю.
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Штати призупинили постачання партії наступального озброєння після того, як ЦАХАЛ почав бомбардувати Рафах – пикордонний з Єгиптом район, куди під час війни втекли близько 1,7 млн палестинців. Західні лідери неодноразово застерігали Ізраїль від розгортання там операції, але країна стверджує, що це є необхідним для повалення ХАМАСу. Ізраїль неодноразово звинувачували у вбивстві і каліцтві цивільних людей під час його операції в смузі Гази.
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7 травня ЦАХАЛ заявив про взяття під контроль КПП в Рафасі. За ніч до цього місто зазнало бомбардувань. В Ізраїлі заявили, що операція в Рафасі не припиниться, допоки там не ліквідують усіх терористів або не звільнять заручників.
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Спершу інформацію про призупинення американської допомоги на умовах анонімності джерел публікували в медіа, а потім це підтвердив міністр оборони США.
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Нині ж президент США Джо Байден особисто підтвердив, що Ізраїль не отримає наступальної зброї, якщо почне повномасштабний наступ на Рафах.
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Ізраїльський ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір сказав, що "ХАМАС любить Байдена" на тлі призупинення постачання американської наступальної зброї.