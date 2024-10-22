Боксер Захарєєв про перемогу на ЧЄ U-23: «Багато тренувався, щоб привезти "золото" додому»

Юрій Захарєєв (праворуч) після перемоги на Чемпіонаті Європи з боксу.

Український боксер Юрій Захарєєв поділився з Lb.ua емоціями від перемоги на чемпіонаті Європи U-23.

«Почуваюся добре. Багато тренувався та йшов до мети привезти "золото" додому. Радий, що все вдалося. Для мене дуже важливою є підтримка моєї родини. Я знаю, що вони завжди дивляться, вболівають та підтримують мене. Зараз підростає мій синочок, тому дуже хочу бути гарним прикладом для нього», – сказав він.

Боксер також додав, що «усі суперники на змаганні були складними, але тренерський штаб був готовим до цього».

Окрім того, Юрій запевнив, що вже пережив поразку у ліцензійному турнірі до Олімпійських ігор-2024, тому готовий рухатися далі.

«Так воно мало статись. Тут вже нічого не поробиш. Треба йти до мети та своєї мрії. З підтримкою рідних та близьких, дякувати Богу, все ще попереду», – наголосив боксер.

Нагадаємо, Юрій Захарєєв здобув золоту медаль на Чемпіонаті Європи з боксу U-23. На цьому турнірі чоловіча і жіноча національні команди посіли перше місце, а призові від перемоги пообіцяли віддати на потреби Сил оборони України.

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