Ліга чемпіонів: Трубін пропустив тричі, суперники "Шахтаря" програли

У футбольній Лізі чемпіонів зіграно усі матчі третього туру оновленого основного етапу. Погляд українських вболівальників був здебільшого зосереджений на двох поєдинках: "Бенфіка" Анатолія Трубіна приймала "Феєнорд", а майбутній суперник "Шахтаря" мюнхенська "Баварія" поїхала в гості до "Барселони".

Хороших новин для українського голкіпера у складі "орлів" цього вечора не було: португальський клуб провів на диво блідий поєдинок проти нідерландців, а у воротах Трубіна побувало аж чотири м'ячі. Щоправда одне взяття воріт зараховане не було. "Бенфіка" ж відповіла лише одним результативним ударом - поразка 1:3.

Водночас матч на Олімпійському стадіоні у Барселоні показав, що "Баварія" в цьому сезоні аж ніяк не в найкращій формі. Господарі провели впевнену гру, а справжнім героєм став бразилець Рафінья, в активі якого хет-трик у ворота Ноєра. Своїй колишній команді забив і Роберт Левандовський. А загалом "Барселона" святкувала перемогу 4:1.

Програв колектив, з яким "Шахтар" зустрінеться вже у наступному турі: "Янг Бойз" вдома довго втримував нічию проти "Інтера", але все ж пропустив у компенсований час. "Манчестер Сіті" познущався над празькою "Спартою" 5:0, а "Ліверпуль" на виїзді мінімально обіграв "Лейпциг". І саме "червоні" англійці разом зі ще одним представником АПЛ "Астон Віллою" після трьох турів очолюють турнірну таблицю - максимальний результат у 9 очок.