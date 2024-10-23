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"Шахтар" мінімально поступився "Арсеналу" у Лізі чемпіонів

Від голкіпера "гірників" у вирішальному епізоді відвернулася удача.

"Шахтар" мінімально поступився "Арсеналу" у Лізі чемпіонів
Дмитро Різник
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" зазнав другої поразки в основному раунді Ліги чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича на виїзді прикро програли лондонському "Арсеналу".

Долю трьох очок вирішив епізод на 29-ій хвилині, коли після удару "канонірів" м'яч влучив у стійку, після чого від спини голкіпера українського чемпіона Дмитра Різника опинився у сітці. На 31-го номера записали автогол.

Реабілітуватися за невдачу воротар донеччан зміг по перерві. За гру рукою Валерія Бондаря у ворота "Шахтаря" призначили пенальті. Проте Різник ногами парирував удар Троссара. 

На жаль, відповісти реалізованими гольовими нагодами "помаранчево-чорним" не вдалося. 0:1 - "Шахтар" залишається з одним очком після трьох матчів. А "Арсенал" без Олександра Зінченка, який всю гру просидів у запасі, має сім балів. 

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