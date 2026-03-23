NGL: найближчі родичі Ярослава Дубневича, що перебуває в міжнародному розшуку, переїхали до Аргентини

Донька та зять Дубневича склали присягу на громадянство Аргентини.

Ярослав Дубневич

Найближчі родичі Ярослава Дубневича, який перебуває в міжнародному розшуку, змінили країну і осіли в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Про це свідчать результати розслідування NGL.media.

Журналісти NGL.media більше двох років відстежують сліди депутата-втікача. Встановити точне місцеперебування Ярослава Дубневича не вдалося. Проте, ймовірно його можна зустріти на вулицях Буенос-Айреса. В ході журналістського розслідування виявили, що там проживає донька з зятем, колишня дружина і навіть свати Дубневича.

Формально Ярослав Дубневич перебуває у міжнародному розшуку. Проте «червоного оповіщення», що зобов’язує арештувати підозрюваного у будь-якій країні, у базах Інтерполу нема. За даними САП, Інтерпол опублікував «червоне оповіщення» на Дубневича 3 травня 2024 року, але уже 23 серпня видалив його – без пояснення причин.

Тим часом донька Дубневича Роксолана Пиртко та її чоловік Михайло уже громадяни Аргентини. 

У 2024 році стало відомо, що Роксолана Пиртко народила дитину в Аргентині, а потім подала документи на отримання громадянства. У запиті на громадянство Роксолана Пиртко позиціонує себе як самозайняту юристку та маркетологиню з доходом близько 2 млн песо щомісяця.

Як пише NGL, у жовтні 2025 року Роксолана Пиртко зверталась до суду з проханням  дозволити складання присяги на громадянство «якомога швидше протягом поточного року». Причиною назвала ескалацію воєнних дій в Україні та необхідність організувати переїзд до Аргентини своє матері Наталії Дубневич. Суд пішов їй назустріч і 20 листопада 2025 року Роксолана Пиртко склала присягу, ставши повноцінною громадянкою Аргентини .Її чоловік склав присягу і отримав громадянство Аргентини майже на рік раніше. У документах на громадянство він вказував, що є юристом і консультантом з доходом близько 2,8 млн песо на місяць.

Люди з такими ж іменами, як свати Дубневича – Світлана та Сергій Пиртки, отримали в Аргентині податкові номери і зареєструвались як самозайняті особи. 

  • Ярослав Дубневич – фігурант двох кримінальних справ НАБУ: про заволодіння понад 93 млн грн Укрзалізниці і про заволодіння газу на суму 2,1 млрд грн.
  • 2 листопада 2024 року ВАКС оголосив Дубневича в міжнародний розшук, оскільки він виїхав з України. Адвокати наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де. На одному з засідань Дубневич вийшов на зв'язок по відео і сказав, що лікується в Україні, але також відмовився сказати, де саме.
