NGL: найближчі родичі Ярослава Дубневича, що перебуває в міжнародному розшуку, переїхали до Аргентини

Найближчі родичі Ярослава Дубневича, який перебуває в міжнародному розшуку, змінили країну і осіли в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Про це свідчать результати розслідування NGL.media.

Журналісти NGL.media більше двох років відстежують сліди депутата-втікача. Встановити точне місцеперебування Ярослава Дубневича не вдалося. Проте, ймовірно його можна зустріти на вулицях Буенос-Айреса. В ході журналістського розслідування виявили, що там проживає донька з зятем, колишня дружина і навіть свати Дубневича.

Формально Ярослав Дубневич перебуває у міжнародному розшуку. Проте «червоного оповіщення», що зобов’язує арештувати підозрюваного у будь-якій країні, у базах Інтерполу нема. За даними САП, Інтерпол опублікував «червоне оповіщення» на Дубневича 3 травня 2024 року, але уже 23 серпня видалив його – без пояснення причин.

Тим часом донька Дубневича Роксолана Пиртко та її чоловік Михайло уже громадяни Аргентини.

У 2024 році стало відомо, що Роксолана Пиртко народила дитину в Аргентині, а потім подала документи на отримання громадянства. У запиті на громадянство Роксолана Пиртко позиціонує себе як самозайняту юристку та маркетологиню з доходом близько 2 млн песо щомісяця.

Як пише NGL, у жовтні 2025 року Роксолана Пиртко зверталась до суду з проханням дозволити складання присяги на громадянство «якомога швидше протягом поточного року». Причиною назвала ескалацію воєнних дій в Україні та необхідність організувати переїзд до Аргентини своє матері Наталії Дубневич. Суд пішов їй назустріч і 20 листопада 2025 року Роксолана Пиртко склала присягу, ставши повноцінною громадянкою Аргентини .Її чоловік склав присягу і отримав громадянство Аргентини майже на рік раніше. У документах на громадянство він вказував, що є юристом і консультантом з доходом близько 2,8 млн песо на місяць.

Люди з такими ж іменами, як свати Дубневича – Світлана та Сергій Пиртки, отримали в Аргентині податкові номери і зареєструвались як самозайняті особи.