Німеччина передала Україні ще 5 броньованих автомобілів для евакуації поранених. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.
“Військовий аташе Посольства Німеччини передав Нацгвардії України ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту за фінансування Німеччини”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм.
