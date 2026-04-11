Ці авто вже довели свою ефективність на фронті.

Німеччина передала Україні ще 5 броньованих автомобілів для евакуації поранених. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

“Військовий аташе Посольства Німеччини передав Нацгвардії України ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту за фінансування Німеччини”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм.