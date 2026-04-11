Попри так зване “припинення вогню”, ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського, з використанням fpv-дронів окупанти вбили групу українських поранених. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Станом на 22:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що після 16:00, коли набуло чинності великоднє перемир’я, на фронті було зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами.

У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський сказав, що було би правильно, щоб припинення вогню тривало і далі. Президент України зауважив, що росіянам доведений сигнал щодо можливості продовжити припинення вогню.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони запроваджують режим припинення вогню на Великдень. У разі виявлення будь-яких дій росіян українці матимуть право відповісти.

10 квітня Росія заявила про перемирʼя на Великдень. Згідно із заявою, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я: людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.