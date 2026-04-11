Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вбив українську евакуаційну групу на Запоріжжі під час дії “перемир'я”

Це сталося біля села Гуляйпільське.

Ворог вбив українську евакуаційну групу на Запоріжжі під час дії “перемир'я”
Ворог вбив українську евакуаційну групу біля села Гуляйпільське
Фото: DeepState

Попри так зване “припинення вогню”, ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського, з використанням fpv-дронів окупанти вбили групу українських поранених. Про це повідомляє проєкт DeepState. 

  • Станом на 22:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що після 16:00, коли набуло чинності великоднє перемир’я, на фронті було зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами.
  • У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський сказав, що було би правильно, щоб припинення вогню тривало і далі. Президент України зауважив, що росіянам доведений сигнал щодо можливості продовжити припинення вогню.
  • Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони запроваджують режим припинення вогню на Великдень. У разі виявлення будь-яких дій росіян українці матимуть право відповісти.
  • 10 квітня Росія заявила про перемирʼя на Великдень. Згідно із заявою, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
  • Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я: людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies