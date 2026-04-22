Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Лубінець: Італійський суд передав українську дитину в іноземну сім’ю

Батько дитини зник безвісти під час захисту України, а мати не позбавлена батьківських прав; є у дитини й рідні сестри.

Лубінець: Італійський суд передав українську дитину в іноземну сім’ю
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Італійський суд віддав українську дитину на усиновлення іноземній родині всупереч чинному мораторію. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Він наголосив, що в Україні діє заборона на міждержавне усиновлення через війну, щоб захистити дітей, чиї батьки воюють або зникли безвісти.

Йдеться про громадянина України, якого евакуювали до Італії у 2022 році для тимчасового захисту. Попри це, суд міста Лечче ухвалив рішення про усиновлення хлопчика іноземцями. Батько дитини зник безвісти під час захисту України, а мати жива і не позбавлена батьківських прав. Також дитину розлучили з рідними сестрами, які вже повернулися додому.

Омбудсман зауважив, що італійський суд проігнорував наявність у хлопчика рідної сім’ї. За словами Лубінця, цьому рішенню передували системні порушення: усунення українських представників від справи та обмеження доступу дипломатів до дітей. Аналогічні ризики існують ще для 82 українських дітей, які перебувають в Італії.

«За моєю інформацією, аналогічні ризики встановлено щодо інших 82 дітей з Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» та Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна», - уточнив посадовець.

Лубінець вимагає негайно оскаржити рішення суду та повернути дитину матері в Україну. Він уже звернувся до прем’єр-міністра України, МЗС та міжнародних інституцій, зокрема, до Європейського парламенту і Ради Європи. Омбудсман підкреслив, що евакуація за кордон була вимушеним кроком задля безпеки, а не підставою для зміни правового статусу дітей чи їхнього усиновлення іноземцями.

До речі, омбудсман також повідомив, що системні проблеми українська сторона фіксує в таких країнах як Німеччина і Швейцарія.

