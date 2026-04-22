Держфінмоніторинг викрив благодійну організацію на відмиванні 12 мільйонів гривень

Державна служба фінансового моніторингу України разом із правоохоронцями виявила шахрайську схему, яку організувала зареєстрована в Україні благодійна організація.

Як повідомив керівник відомства Філіп Пронін, зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення замість допомоги армії.

Схема працювала так: люди і підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, після чого організація перераховувала гроші контрагентам, пов’язаним із «дроп-схемами» та обготівковуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.

Крім того, був епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Згодом транспортний засіб зареєстрували на особу, чиї офіційні доходи не дозволяли здійснити таку дорогу покупку.

За словами Проніна, ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» й відмивання коштів. Посадовець підкреслив, що зібрані гроші у результаті могли так і не дійти до адресатів.