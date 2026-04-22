Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією

Упродовж 22 квітня російські окупанти майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство, приватні будинки та автівки.

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Зеленодольській громаді. Там понівечений приватний будинок.

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Виникла пожежа.

Минулося без постраждалих.