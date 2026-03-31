«Добробут» оновлює бренд до 25-річчя

За чверть століття «Добробут» виріс зі служби невідкладної допомоги у велику медичну мережу. Сьогодні це майже 80 медичних напрямів, 20 медцентрів у Києві та області, стоматологія, власна лабораторія, мережа аптек, клінічні дослідження, заклад вищої медичної освіти Академія Добробут і благодійний фонд Dobrobut Foundation.

У команді мережі працюють 3500 фахівців. Щороку понад 320 тисяч людей довіряють мережі своє здоров’я. Лише за минулий рік хірурги “Добробуту” виконали понад 16 тисяч операцій.

Нова айдентика відображає еволюцію мережі та її підхід до медицини, в центрі якої — людина, її життя і потреби.

Нова концепція бренду побудована навколо символу серця. Це метафора медицини, що працює для життя людини та поєднує турботу і людяність з якісними медичними рішеннями.

Візуально ця ідея втілена в образі «людини в серці» — графічному елементі, який підкреслює, що пацієнт є центром усіх процесів: від роботи лікарів до організації сервісів і технологій. Але людина в серці – це і медик, який щодня працює заради життя.

Оновлення айдентики покликане зробити бренд більш цілісним і впізнаваним у всіх точках взаємодії з пацієнтом. Ребрендинг охопить медичні центри, навігацію, цифрові сервіси та мобільний застосунок і впроваджуватиметься поетапно.

«Ми розвиваємося разом із потребами пацієнтів і системи охорони здоров’я. Оновлення бренду — це не лише про візуальні зміни, а про більш точне відображення нашого підходу: медицина має бути зрозумілою, людяною і водночас якісною та сучасною. Нам важливо, щоб у кожній точці взаємодії людина відчувала підтримку і турботу. Наша мета — стати національним гравцем, зберігаючи головне, що ми будували 25 років: довіру, якість і людяність», — зазначила директорка з маркетингу медичної мережі «Добробут» Катерина Сахарнова.