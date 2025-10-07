Ярослав Юрчишин: "Зміни до Цивільного кодексу, що загрожують ЗМІ, будуть вилучені"

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова, народний депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин визнав, що частина положень законопроєкту про зміни до Цивільного кодексу України містить ризики для свободи слова. Тому за два тижні медійники підготують зміни до проєкту, аби унеможливити цензуру.

Про це він заявив в інтервʼю LB.ua.

"Кожен політик може помилитися. Головне – як він реагує, коли помилку виявлено. Я визнав свою і зараз беру участь у виправленні тексту", – сказав Юрчишин.

Нагадаємо, що №14057, зареєстрований у вересні, викликав гостру реакцію журналістів і правозахисників через норми про "право на забуття", заборону поширювати інформацію про осіб без рішення суду, а також можливість притягнення медіа до відповідальності за оціночні судження.

Юрчишин, який був серед майже 200 депутатів-підписантів документа, пояснив, що спочатку бачив у ньому "більше користі, ніж шкоди".

"Ідея реформи була не в тому, щоб обмежити журналістів, а щоб оновити цивільно-правові механізми захисту прав людини. Але деякі норми, які виглядали правильними теоретично, виявилися практично небезпечними", – зазначив він.

За словами депутата, ініціатором більшості спірних правок був спікер парламенту Руслан Стефанчук, який працював над проєктом разом із групою академічних юристів.

"Це дуже кваліфіковані фахівці, але, як часто буває, академічний підхід не завжди враховує практичні ризики. Вони мислили логікою «людина і держава», а не «журналіст і аудиторія»", – сказав Юрчишин.

Він підтвердив, що після критики з боку медійної спільноти частину положень буде змінено або вилучено між першим і другим читанням.

Зокрема, планують:

чітко визначити, що "право на забуття" не поширюється на публічних осіб і інформацію, яка становить суспільний інтерес;

узгодити норми про недостовірну інформацію із законом "Про медіа";

вилучити або уточнити статті, що допускають превентивну цензуру чи блокування онлайнпублікацій;

виключити можливість компенсації за оціночні судження.

"Добре, що ми не живемо в Росії чи Білорусі: у нас медіа можуть відкрито вказати на помилки, а влада готова їх виправляти. Це і є нормальна демократична взаємодія", – наголосив голова Комітету.

Юрчишин також запевнив, що свобода слова в Україні не постраждає:

"Медіа і юристи безпосередньо беруть участь у доопрацюванні тексту. Ми зробимо це публічно, із залученням Ради Європи, ОБСЄ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Це найкраща гарантія, що цензури не буд"».

