Європарламент затвердив механізм зупинення безвізового режиму

Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує позбавлення права на безвізові поїздки до Євросоюзу для країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Депутати Європарламенту схвалили реформу механізму призупинення візового режиму ЄС щодо 61 країни, громадяни якої наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без візи для короткострокового перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Це дозволяє Європейській Комісії повторно запровадити візові вимоги для певної країни, якщо існують проблеми з безпекою. Це можна зробити спочатку тимчасово, до розслідування та діалогу, а згодом і назавжди, якщо проблеми не зникнуть.

Реформа додає нові підстави для ініціювання призупинення:

гібридні загрози (такі як державна інструменталізація мігрантів);

схеми громадянства для інвесторів (або “золоті паспорти”), що викликають занепокоєння щодо безпеки;

відсутність узгодженості з візовою політикою ЄС;

порушення Статуту ООН, міжнародного права прав людини або гуманітарного права;

невиконання рішень міжнародних судів.

Доповнення узгоджують підстави для призупинення з підставами для надання скасування візового режиму та мають на меті створити стримуючий ефект.

Також будуть збережні вже існуючі підстави, включаючи проблеми безпеки та відсутність співпраці щодо реадмісії.

Щоб стримати уряди третіх країн від порушення умов їхніх угод про скасування короткострокових візових вимог, закон надасть Євросоюзу більше гнучкості у призупиненні безвізового режиму для урядовців, які можуть нести відповідальність за порушення прав людини або інші порушення урядом.

Також поріг для оцінки суттєвого збільшення кількості осіб, які перебувають без дозволу, або вчинили серйозні кримінальні злочини, буде встановлено на рівні 30%. Водночас поріг для розрахунку низького рівня визнання заяв про надання притулку буде встановлено на рівні 20%. Втім, у обґрунтованих випадках Єврокомісія може відхилятися від цих порогів.

Законодавство було схвалено на пленарному засіданні 518 голосами “за” та 96 голосами “проти”, утримались 24 депутати.

Тепер його має офіційно прийняти Рада, і він набуде чинності через 20 днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.