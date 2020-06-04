Зеленский поддержал идею привлечь туристов отменой виз

Президент Владимир Зеленский намерен намерен поручить Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос либерализации визового режима для ряда иностранных государств.

Об этом он сказал на встрече с представителями туристической сферы в Каменце-Подольском.

В ходе общения владельцы туристического бизнеса призвали Зеленского, среди прочего, создать национальный совет по вопросам развития туризма при президенте, снизить НДС для гостиниц и либерализовать визовый режим с рядом иностранных государств.

"Я не против создания этого нацсовета - площадки, где мы будем обязаны собраться и написать три закона или план быстрых задач для правительства, президента, бизнеса... По НДС я согласен, но надо поговорить с премьером. Привлечем его, объясним историю и почему это важно... По визовой либерализации я дам задачу МИДу, потому что это моя вертикаль. Мое предложение - отменить визы списку стран, которые хотят к нам попасть", - ответил Президент.

Отмена виз, по его словам, должна касаться, прежде всего, Китая, арабских стран, Австралии и Новой Зеландии.

"У нас раньше была такая политика, что мы зеркально отменяем визы для той страны, которая отменяет визы для украинцев. Сейчас, наверное, не то время, потому что нам надо конкурировать за туристов. Поэтому нам надо отменить этот вопрос, и я думаю, что приедет действительно очень много людей, особенно китайцев, индийцев", - сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании намерен рассмотреть вопрос снятия ограничений для туристических групп в 10 человек. По его словам, будет разрешено такое количество туристов в группе, которое предусмотрено для перевозки автобусами - до 50 человек.

Напомним, что на время карантина иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.