Садовый призвал Раду создать ВСК в связи с "мусорной блокадой" Львова

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к парламенту с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования так называемой мусорной блокады города. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прошло четыре года со времени поджога Грибовецкого полигона и начала блокады. Следствие длится до сих пор. Фигурантами расследования являются бывшие служебные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы", - сообщил мэр Львова.

По мнению Садового, "мусорная блокада" выполнялась по политическим мотивам. Она, по словам мэра Львова, проявлялась в поджоге 28 мая 2016 года Грибовецкого полигона твердых отходов и создании условий отсутствия места для вывоза их; давлении на руководителей предприятий, которые обслуживают ТПВ; физической блокировке спецтехники на выездах изо Львова; невыполнением руководителями госораганов решений комиссии техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Напомним, что в июле 2019 президент Украины Владимир Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города в 2016-2017 годах.

Мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и близлежащих сел. Это произошло после масштабного пожара и сдвига мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГосЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019 Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.