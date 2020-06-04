Киевский Форум Безопасности проведет онлайн дискуссию о проблемах украинско-американских отношений

5 июня 2020 в 15:00 состоится новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности, организованная совместно с партнерами из Атлантического Совета.

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикуму и обществу обоих государств, о важности защиты украинского-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями - уникальная связь через Атлантику, который особенно подчеркивает солидарность в выполнении сложных вызовов.

- Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

- Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

- Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания дискуссии, участие в которой принимают:

Джон Хербст, Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета.

Селест Волландер, советник Президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель Министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах.

Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета.

Уильям Тейлор, Посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Виталий Портников, журналист и публицист.

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда «Открой Украину» (модератор дискуссии).

Трансляция на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

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Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;