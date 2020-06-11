Кулеба выступил за введение двойного гражданства

Двойное гражданство должно быть разрешено, но не с Россией и не для государственных служащих.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире "1+1".

"Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают или не поддерживают эту идею. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с 1990-х годов, когда принималась Конституция и внедрялись правила гражданства, ситуация в корне изменилась. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины... Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?" - сказал он.

В то же время Кулеба согласен, что такое решение может нести некие угрозы, поэтому должно предусматривать ряд исключений.

"Я полностью поддерживаю, что, во-первых, два паспорта недопустимы для госслужащих и представителей власти, а во-вторых, никакого двойного гражданства с государством-агрессором. Можно установить дополнительные критерии, чтобы это отсеять", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция государства.

"Мы в Украине должны найти сбалансированное решение, чтобы те украинцы, которые рассыпаны по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", - добавил он.

По его мнению, этот вопрос является компетенцией парламента.

Напомним, в начале текущего года Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над реформой двойного гражданства.