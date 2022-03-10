Окупанти намагаються втрутитися в роботу ГТС, - оператор

Це ставить під загрозу транспортування газу Україною і в Європу.

Оператор ГТС України заявив, що російські окупанти намагаються потрапити на територію компресорних станцій у Куп'янську (Харківщина) і Новопскові (Луганщина) та втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Про це йдеться в повідомленні оператора.

“ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань «ЛНР» потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС. Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні”, - йдеться в повідомленні.

Компанія повідомила про ситуацію правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.

“ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС”, - заявили в компанії.