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Окупанти намагаються втрутитися в роботу ГТС, - оператор

Це ставить під загрозу транспортування газу Україною і в Європу.

Окупанти намагаються втрутитися в роботу ГТС, - оператор
Фото: utg.ua

Оператор ГТС України заявив, що російські окупанти намагаються потрапити на територію компресорних станцій у Куп'янську (Харківщина) і Новопскові (Луганщина) та втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Про це йдеться в повідомленні оператора. 

“ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань «ЛНР» потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС. Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні”, - йдеться в повідомленні. 

Компанія повідомила про ситуацію правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.

“ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС”, - заявили в компанії.

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