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Умови, які висунув Путін, неприйнятні, – Макрон

«Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години».

Умови, які висунув Путін, неприйнятні, – Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги Володимира Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє «Європейська правда»

«Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори і домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого», – сказав Макрон. 

За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін в принципі вести переговори.

«Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години», – додав французький лідер.

При цьому, президент Франції заявив, що нереально вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

«Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю», – сказав він.

Нагадаємо, на саміті у Версалі лідери ЄС збираються запропонувати Україні більш тісне партнерство, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС

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