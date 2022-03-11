Порошенко заявив, що домовився з Зеленським виступати єдиним фронтом

Петро Порошенко в інтервʼю українським каналам заявив, що домовився з Зеленським на час війни виступати єдиним фронтом. Про це повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".

"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з Президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею – ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", - заявив Петро Порошенко.

Він також додав, що вже майже 13 тисяч росіян вже закінчили своє життя в Україні. А також силами протиповітряної оборони було збито більше 55 літаків і більше 85 гелікоптерів.

"Героїзм продемонстрували українські Збройні Сили. Я хочу сказати, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України. Він наголосив, що санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.