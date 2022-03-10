Порошенко закликав лідерів ЄНП ізолювати Путіна і наголосив на повній підтримці Зеленського

Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України. Він наголосив, що санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.

«Поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції! Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати пів мільярда євро в Росію», – закликав Порошенко.

П’ятий Президент розповів про жахливі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

Порошенко закликав західних партнерів до єдності у боротьбі проти держави-агресора і наголосив – сьогодні Україна показує приклад справжнього єднання.

«Єдність і рішучість сьогодні надзвичайно важливі. Незважаючи на різні погляди, ми з президентом Зеленським сьогодні єдині. Як ніколи об’єднані в боротьбі за Україну! Я відчуваю справжню честь і відповідальність як п’ятий Президент України, що стою зараз за шостим Президентом України, щоб забезпечити виконання його мандата, щоб перемогти Путіна», – говорить Порошенко.

Лідер «Євросолідарності» закликав союзників якомога швидше закрити повітряний простір над Україною або надати нашій армії літаки і засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

«Чи вимагає Україна занадто багато, коли ми закликаємо надати нам реактивні винищувачі, щоб самим закрити українське небо? Сьогодні український льотчик на МіГ-29 робить більше для демократії у світі, ніж десятки сучасних F-16 в ангарах. Якщо ви не можете надати Україні реактивні винищувачі, дайте нам засоби протиповітряної оборони», – наголосив Порошенко.

Порошенко закликав ЄНП прискорити необхідні процедури для надання Україні членства в Євросоюзі. Він підтримав ініціативу масштабного проекту відновлення на зразок «Плану Маршалла».

«Членство Украіни в ЄС – це гарантія незалежності та добробуту української держави, а також фіаско ганебного проекту «русского мира», – резюмував п’ятий Президент.