Україна втратила у війні з Росією близько 1300 військових. Такі дані президент Володимир Зеленський озвучив під час спілкування з пресою.

"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а в Росії – більше як 12 000. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 000 загинуло. Я не радію. Від цього, знаєте, це не моє бачення світу в цілому, більшість з них загалом не знають, куди вони приїхали", – зазначив він.

Крім того, Україна взяла в полон близько пʼяти-шести сотень окупаційних військових.

"Чому така кількість полонених – тому що вони приїхали вбивати нас. По-перше, вони слабкі. Ми не здамося, ми на своїй землі. По-друге, вони зрозуміли, що це вони поводять себе як нацисти. Але всі інші, які сюди прийшли і отримують задоволення від убивств – вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси", – підкреслив президент.

Нагадаємо, крім військових, росіяни вбивають мирне населення України. За перші 12 днів блокади Маріуполя ворог убив 1582 цивільних мешканців.