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​СБУ попереджає: росіяни вкидають фейки про нібито зрадників і диверсантів

Такі вкиди часто спрямовані проти співробітників силових структур і військових.

​СБУ попереджає: росіяни вкидають фейки про нібито зрадників і диверсантів
Фото: СБУ

Служба безпеки України фіксує випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидають дані про нібито зрадників і диверсантів, публікують їхні прізвища, номери авто із закликом негайно затримати. 

«Часто такі вкиди спрямовані проти співробітників силових структур і військових, – зазначають у СБУ. – Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України». 

Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.Також Служба безпеки просить громадян повідомляти інформацію про ДРГ правоохоронцям. 

«Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів», – зазначили в СБУ. 

Також інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, де вона буде перевірена.

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