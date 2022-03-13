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Мер Ірпеня заборонив журналістам в'їзд до міста, де тривають бої

Також мер закликав усіх представників медіа не публікувати фото військовослужбовців.

Мер Ірпеня заборонив журналістам в'їзд до міста, де тривають бої
Олександр Маркушин
Фото: Скрін з відео

Влада заборонила в'їзд журналістів до Ірпеня, що на Київщині. Рішення ухвалили після того, як окупанти обстріляли американських журналістів.

Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. 

"Відсьогодні (йдеться про 13 березня. – Ред.) ми забороняємо в'їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам", – заявив Маркушин.

Також мер закликав усіх представників медіа, а також усіх людей не публікувати в соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь-що, що вказувало б на їхнє розташування.

"Це дуже важливо!" – підсумував мер міста.

Нагадаємо, що 13 березня в Ірпені біля Києва російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено. Його колега був поранений.

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