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Кім: Колона окупантів утікає з Миколаївщини через Херсон, ворог поширює інформацію про можливий масований обстріл

Голова ОВА наголосив, що українська армія жодних обстрілів не планує.

Кім: Колона окупантів утікає з Миколаївщини через Херсон, ворог поширює інформацію про можливий масований обстріл
Фото: скрін

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона. Ймовірно, ворог планує провокацію з обстрілом.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Відбуваються бойові дії, зачистка кількох сіл – є там кілька заблудлих танків. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають", – сказав він.

За словами Кіма, є інформація, що окупанти поширюють інформацію про можливий масований обстріл Херсона.

"Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!", – додав голова Миколаївської ОВА.

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