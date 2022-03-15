Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона. Ймовірно, ворог планує провокацію з обстрілом.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Відбуваються бойові дії, зачистка кількох сіл – є там кілька заблудлих танків. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають", – сказав він.

За словами Кіма, є інформація, що окупанти поширюють інформацію про можливий масований обстріл Херсона.

"Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!", – додав голова Миколаївської ОВА.