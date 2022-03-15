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​Зеленський про військову допомогу: обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 годин

Україні життєво необхідні літаки, заявив президент України.

​Зеленський про військову допомогу: обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 годин
Фото: скрін

Україна потребує більше військової допомоги від союзників. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський протягом онлайн-виступу перед лідерами Joint Expeditionary Force – прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і керівниками країн Балтії та Північної Європи.

«Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідні літаки. Без ваших зусиль нам було б вкрай складно. Але зрозумійте – ми потребуємо ще, – зазначив він. – Наші люди беруть трофеї. Захоплюють техніку окупантів. Усе, що беремо на полі бою, знову відправляємо в бій. Використовуємо все, що маємо ми. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку. Яка взагалі не працювала. І все, що ми отримуємо від вас».

За словами Володимира Зеленського, «обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 годин». 

«Бо така тут війна. Страшна і жорстока. Бо стільки тут окупантів. Тож продовжуйте допомагати. Збільшуйте обсяг. І я впевнений, ви відчуєте, як це посилює вже ваш захист. Вашу безпеку. Як це зробить стабільним мир у ваших країнах», – додав він. 

Нагадаємо, 8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні. 

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують проти передачі літаків Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

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