У перемовинах з Росією взяли паузу до завтра

Паузу взяли для додаткової роботи в робочих підгрупах.

У перемовинах з Росією взято технічну паузу до завтра.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Паузу взяли для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень, пояснив він.

“Перемовини тривають”, – написав Подоляк.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Нагадаємо, сьогодні стартував четвертий раунд перемовин України з Росією. Раніше Подоляк заявив, що переговори відбуваються важко.

Позиції України є незмінними: мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

На понеділок, 14 березня, українська делегація запланувала певне підбиття підсумків перемовин.