У перемовинах з Росією взяли паузу до завтра

У перемовинах з Росією взято технічну паузу до завтра.
Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Паузу взяли для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень, пояснив він.
“Перемовини тривають”, – написав Подоляк.
У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Нагадаємо, сьогодні стартував четвертий раунд перемовин України з Росією. Раніше Подоляк заявив, що переговори відбуваються важко.
Позиції України є незмінними: мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.
На понеділок, 14 березня, українська делегація запланувала певне підбиття підсумків перемовин.