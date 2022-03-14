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У перемовинах з Росією взяли паузу до завтра

Паузу взяли для додаткової роботи в робочих підгрупах.

У перемовинах з Росією взяли паузу до завтра
Фото: Twitter

У перемовинах з Росією взято технічну паузу до завтра. 

Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Паузу взяли для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень, пояснив він.

“Перемовини тривають”, – написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні стартував четвертий раунд перемовин України з Росією. Раніше Подоляк заявив, що переговори відбуваються важко

Позиції України є незмінними: мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. 

На понеділок, 14 березня, українська делегація запланувала певне підбиття підсумків перемовин.

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