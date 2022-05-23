Starbucks остаточно йде з російського ринку

У РФ мережа цього бренду налічувала 130 закладів.

Американська компанія з продажу кави та мережа кавʼярень Staurbucks оголосила про вихід з російського ринку після 15 років роботи.

Співробітникам, яких близько 2000, протягом шести місяців здійснюватимуть виплати та обіцяють допомогти з працевлаштуванням, пише Reuters.

З 10 березня компанія тимчасово припинила роботу кавʼярень та доставки до Росії "до подальших повідомлень". На території Росії було 130 кафе цього бренду.

Минулого тижня про остаточний вихід із Росії повідомили в McDonalds. Заклади цієї мережі також припинили роботу в РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну.