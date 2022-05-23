Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
ГоловнаСвіт

Starbucks остаточно йде з російського ринку

У РФ мережа цього бренду налічувала 130 закладів. 

Starbucks остаточно йде з російського ринку
Фото: EPA/UPG

Американська компанія з продажу кави та мережа кавʼярень Staurbucks оголосила про вихід з російського ринку після 15 років роботи. 

Співробітникам, яких близько 2000, протягом шести місяців здійснюватимуть виплати та обіцяють допомогти з працевлаштуванням, пише Reuters.

З 10 березня компанія тимчасово припинила роботу кавʼярень та доставки до Росії "до подальших повідомлень". На території Росії було 130 кафе цього бренду. 

Минулого тижня про остаточний вихід із Росії повідомили в McDonalds. Заклади цієї мережі також припинили роботу в РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також