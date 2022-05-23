Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на життя президента РФ Володимира Путіна скоювали кілька замахів.

Один з них – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив Буданов у інтервʼю УП.

"На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", – сказав він.

Нагадаємо, в березні ГУР Міноборони повідомило, що російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна від влади. Як варіанти розглядались отруєння і раптова хвороба.

У травні в інтервʼю Буданов говорив, що перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись.