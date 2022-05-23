Чотири країни ЄС закликають конфіскувати і використати російські активи для відновлення України, – Reuters

Також вони пропонують спрямувати кошти на відшкодування жертвам війни.

Литва, Латвія, Словаччина та Естонія закликали до конфіскації заморожених Євросоюзом активів Росії та використання їх для відновлення України. Про це пише Reuters із посиланням на ще неопублікований документ, із яким вони ознайомилися.

Україна оцінює потреби для відновлення держави після війни в 600 млрд доларів. Але оскільки війна ще триває, сума може зрости.

"Значна частина витрат на відновлення України, включно з компенсацією жертвам російської військової агресії, має бути покрита Росією", – йдеться в листі, який у понеділок планують надати міністрам фінансів країн ЄС.

У листі міститься заклик до підготовки нових санкцій проти Москви.

"У підсумку, якщо Росія не припинить воєнну агресію проти України, між ЄС і Росією взагалі не повинно лишитися жодних економічних звʼязків, гарантуючи, що жодні фінансові ресурси, продукти та послуги не будуть сприяти військовій машині Росії", – йдеться в документі.

ЄС і країни-однодумці вже заморозили активи російських фізичних і юридичних осіб та близько $300 млрд резервів центрального банку.

"Зараз ми маємо визначити законні шляхи максимального використання цих ресурсів як джерела фінансування і зусиль України у протистоянні російській агресії, і післявоєнного відновлення країни", – зазначили Литва, Латвія, Естонія та Словаччина.

Країни додали, що конфіскація державних активів - як-от резерви центробанку чи майно державних підприємств - мають прямий звʼязок із цим.

Нагадаємо, днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейському Союзу варто розглянути вилучення заморожених російських валютних резервів і направлення їх на відновлення України. Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану".