Окупанти підтягнули на Херсонщину майже 30 розконсервованих танків Т-62

Окупанти підтягнули на Херсонщину ешелон з майже 30-ти п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

А також – автомобільну техніку, бойові броньовані машини і реактивні системи залпового вогню.

По українських позиціях ворог наніс п’ять ударів гелікоптерами Мі-8.

“Намагаючись ще раз атакувати наші позиції 3-ма гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано”, – йдеться у повідомленні.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожі ракети типу “повітря – повітря” самоліквідувалися.

“Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети”, – додали військові.

Нагадаємо, про те що російські військові перекинули на фронт 50-річні танки Т-62 повідомило вчора Міністерство оборони Великобританії. Це може свідчити про нестачу сучасної техніки.