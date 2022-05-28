Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам.
Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він подякував всім, хто працює в екстреній медичній допомозі, людям справді незламним, сміливим, відданим добрій справі.
“Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятували працівники “екстренки”. Якими б не були умови, яким би не був час, вони завжди виконують свою роботу”, - зазначив президент.
Володимир Зеленський подякував їм як за роботу в час пандемії, так і за те, що у час повномасштабної війни, люди мають доступ до швидкої і в районах бойових дій.
Також президент України провів нараду з урядом, і зазначив, що очікує від урядовців більшої активності, зокрема щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуку і по нафтобазах у різних регіонах держави.
Також, на думку Зеленського, урядовці мають докласти зусиль з приводу забезпечення робочих місць для українців і щодо інших важливих економічних питань.
Президент України під час спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії говорив про загрози, які Росія створила для кожної країни у світі зараз. Чого варта одна лише продовольча криза, коли через російську блокаду наших портів на ринку очевидно не вистачає продовольства. Отже, провокується зростання цін і політичний хаос у тих країнах, які найбільше залежать від нашого експорту.
“Поспілкувався сьогодні зі студентами Стенфордського університету. Це один з провідних світових вишів. Було приємно побачити українських студентів і студенток, які там навчаються. Було приємно також почути, наскільки щиро й повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремось за нашу спільну свободу – одну на всіх у світі”, - розповів Зеленський, і додав, що запросив студентів Стенфорду після завершення навчання приєднатися до реалізації проекту відбудови України.
У розмові з премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі обговорили, як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи, тему постачання пального в Україну, а також оборонну підтримку для України.
Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все.
Також президент підписав указ про нагородження державними нагородами 198 військовослужбовців ЗСУ, чотирьох з них – посмертно, а також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Нагадаємо, президент України розповів спільноті Стенфордського університету про життя України під час війни та про те, що треба нашій країні для перемоги.