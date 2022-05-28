Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого.

Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він подякував всім, хто працює в екстреній медичній допомозі, людям справді незламним, сміливим, відданим добрій справі.

“Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятували працівники “екстренки”. Якими б не були умови, яким би не був час, вони завжди виконують свою роботу”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував їм як за роботу в час пандемії, так і за те, що у час повномасштабної війни, люди мають доступ до швидкої і в районах бойових дій.

Також президент України провів нараду з урядом, і зазначив, що очікує від урядовців більшої активності, зокрема щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуку і по нафтобазах у різних регіонах держави.

Також, на думку Зеленського, урядовці мають докласти зусиль з приводу забезпечення робочих місць для українців і щодо інших важливих економічних питань.

Президент України під час спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії говорив про загрози, які Росія створила для кожної країни у світі зараз. Чого варта одна лише продовольча криза, коли через російську блокаду наших портів на ринку очевидно не вистачає продовольства. Отже, провокується зростання цін і політичний хаос у тих країнах, які найбільше залежать від нашого експорту.

“Поспілкувався сьогодні зі студентами Стенфордського університету. Це один з провідних світових вишів. Було приємно побачити українських студентів і студенток, які там навчаються. Було приємно також почути, наскільки щиро й повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремось за нашу спільну свободу – одну на всіх у світі”, - розповів Зеленський, і додав, що запросив студентів Стенфорду після завершення навчання приєднатися до реалізації проекту відбудови України.

У розмові з премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі обговорили, як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи, тему постачання пального в Україну, а також оборонну підтримку для України.

Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все.

Також президент підписав указ про нагородження державними нагородами 198 військовослужбовців ЗСУ, чотирьох з них – посмертно, а також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Нагадаємо, президент України розповів спільноті Стенфордського університету про життя України під час війни та про те, що треба нашій країні для перемоги.