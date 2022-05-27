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Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога

Ще на п’яти локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об’єднаних сил

Сьогодні, 27 травня, окупанти обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. 

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єктів - 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію.

В результаті цих обстрілів загинуло троє цивільних осіб, ще п’ять отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 5 танків;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Нагадаємо, 27 травня українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.

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