Вчора, 27 травня, у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ
“Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що російський винищувач Су-35 вилетів на перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек.
Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а літак розбився поблизу Херсона.
Крім того, на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК “Перун” збили бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.
А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БпЛА «Орлан -10».
Отже, за підсумками доби уражено:
- літак Су-35;
- вертоліт Ка-52;
- БпЛА «Орлан-10»;
- ротно-тактичну групу.
Нагадаємо, бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 27 травня 8 атак ворога, ще на п’яти локаціях наразі тривають бої з окупантом.
Раніше повідомлялось, що 27 травня українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.