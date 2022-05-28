Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Генштаб показав, як Канада відправляє в Україну гаубиці М777
Генштаб показав, як Канада відправляє в Україну гаубиці М777
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
ГоловнаСуспільствоВійна

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про підсумки 27 травня

Українська армія продовжує знищувати російських окупантів в небі і на землі.

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про підсумки 27 травня
Фото: Скріншот з відео

Вчора, 27 травня, у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

“Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російський винищувач Су-35 вилетів на перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек.

Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а літак розбився поблизу Херсона.

Крім того, на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК “Перун” збили бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БпЛА «Орлан -10».

Отже, за підсумками доби уражено:

  • літак Су-35;
  • вертоліт Ка-52;
  • БпЛА «Орлан-10»;
  • ротно-тактичну групу.

Нагадаємо, бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 27 травня 8 атак ворога, ще на п’яти локаціях наразі тривають бої з окупантом. 

Раніше повідомлялось, що 27 травня українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також