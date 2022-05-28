Українська армія продовжує знищувати російських окупантів в небі і на землі.

Вчора, 27 травня, у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

“Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російський винищувач Су-35 вилетів на перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек.

Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а літак розбився поблизу Херсона.

Крім того, на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК “Перун” збили бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БпЛА «Орлан -10».

Отже, за підсумками доби уражено:

літак Су-35;

вертоліт Ка-52;

БпЛА «Орлан-10»;

ротно-тактичну групу.

Нагадаємо, бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 27 травня 8 атак ворога, ще на п’яти локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Раніше повідомлялось, що 27 травня українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.