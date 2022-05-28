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Шторм в Чорному морі змушує частину кораблів ворога сховатися біля Криму, – ОК “Південь”

Два ракетні кораблі продовжують погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України.

Шторм в Чорному морі змушує частину кораблів ворога сховатися біля Криму, – ОК “Південь”
Фото: EPA/UPG

Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Водночас два ракетні та три десантні кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України.

“У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону”, – йдеться у повідомленні. 

Військові додали, що ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться. Її керівництво зосереджене на внутрішніх проблемах, влада нездатна забезпечити виконання мобілізаційних завдань із підтримки дій Росії.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що за допомогою ракетних систем залпового вогню (MLRS) та іншої важкої зброї Україні вдасться самостійно впоратися з деблокуванням Чорного моря.

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