​Захоплена техніка РФ оснащена американськими мікрочипами, – ГУР Міноборони

Військова розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки, яка була вироблена у США.

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони у Facebook.

Зазначається, що мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР у російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" і крилатих ракетах Х-101.

"Іноземні електронні компоненти в захопленій ворожій техніці ще раз доводять "ефективність" російського імпортозаміщення та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій", – пояснили в ГУР.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила про те, що через нестачу військової техніки окупанти використовують старі радянські танки Т-62.