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​Захоплена техніка РФ оснащена американськими мікрочипами, – ГУР Міноборони

Країна-агресор залежить від західних технологій.

​Захоплена техніка РФ оснащена американськими мікрочипами, – ГУР Міноборони
Фото: ГУР Міноборони у Facebook

Військова розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки, яка була вироблена у США. 

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони у Facebook.

Зазначається, що мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР у російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" і крилатих ракетах Х-101.

"Іноземні електронні компоненти в захопленій ворожій техніці ще раз доводять "ефективність" російського імпортозаміщення та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій", – пояснили в ГУР. 

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила про те, що через нестачу військової техніки окупанти використовують старі радянські танки Т-62.

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