У Маріуполь зайшла велика група кадировців

На зруйноване місто чекає мародерство і терор.

Учора в Маріуполь зайшли кадировці, а сьогодні окупанти почали вантажити металопрокат у порту міста.

Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Усе докупи. Учора ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група кадировців. Сьогодні поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту", – написав він.

На думку радника мера, "окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадировцям і розграбування". Тому не буде жодного відновлення міста, а лише мародерство і терор.

Нагадаємо, 21 травня Андрющенко повідомив про те, що на блокпостах навколо Маріуполя в напрямку Запоріжжя окупанти провели ротацію та замінили місцевих колаборантів на росгвардійців і кадировців.