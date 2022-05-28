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У Маріуполь зайшла велика група кадировців

На зруйноване місто чекає мародерство і терор. 

У Маріуполь зайшла велика група кадировців
Фото: EPA/UPG

Учора в Маріуполь зайшли кадировці, а сьогодні окупанти почали вантажити металопрокат у порту міста. 

Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Маріуполь. Усе докупи. Учора ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група кадировців. Сьогодні поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту", – написав він. 

На думку радника мера, "окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадировцям і розграбування". Тому не буде жодного відновлення міста, а лише мародерство і терор. 

Нагадаємо, 21 травня Андрющенко повідомив про те, що на блокпостах навколо Маріуполя в напрямку Запоріжжя окупанти провели ротацію та замінили місцевих колаборантів на росгвардійців і кадировців.

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