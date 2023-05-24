Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з метою провокації тимчасово окупований Токмак, - Маляр

Також росіяни знищили обладнання мобільного зв’язку в районах низки населених пунктів Херсонської області. 

Росіяни обстріляли з метою провокації тимчасово окупований Токмак, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

З метою провокації російські війська обстрілюють тимчасово окуповані території. Вони намагаються видати ці обстріли за дії ЗСУ. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл н.п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури”, - написала Маляр.

Вона уточнила, що на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу". Таким чином організатори провокації викрили себе.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Щоб приховати злочин, окупантами заборонили знімати на відео цей уламок ракети. Свідків окупанти попередили про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації.

Також росіяни знищили обладнання мобільного зв’язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області. 

Російське окупаційне командування, крім того, заборонило проїзд цивільним у районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку.

Це було зроблено з метою обмеження можливостей обміну інформацією між цивільними.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 травня, російська армія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies