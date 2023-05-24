Росіяни обстріляли з метою провокації тимчасово окупований Токмак, - Маляр

Також росіяни знищили обладнання мобільного зв’язку в районах низки населених пунктів Херсонської області.

З метою провокації російські війська обстрілюють тимчасово окуповані території. Вони намагаються видати ці обстріли за дії ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл н.п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури”, - написала Маляр.

Вона уточнила, що на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу". Таким чином організатори провокації викрили себе.

Щоб приховати злочин, окупантами заборонили знімати на відео цей уламок ракети. Свідків окупанти попередили про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації.

Також росіяни знищили обладнання мобільного зв’язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області.

Російське окупаційне командування, крім того, заборонило проїзд цивільним у районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку.

Це було зроблено з метою обмеження можливостей обміну інформацією між цивільними.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 травня, російська армія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.