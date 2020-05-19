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Зеленский сменил начальника "Альфы" СБУ

Центр спецопераций "А" возглавил Сергей Дусик.

Зеленский сменил начальника "Альфы" СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (ЦСО "А", или "Альфа").

Согласно указу №188 от 19 мая, им стал Сергей Дусик.

Другим указом Зеленский уволил Александра Устименко, который возглавлял "Альфу" с 2015 года.

ЦСО "А" - отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Ее сотрудники выполняют задачи по пресечению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

В апреле СБУ задержала за предательство одного из сотрудников "Альфы" генерал-майора Валерия Шайтанова.

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