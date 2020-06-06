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Венедиктова рассказала новые детали дела об убийстве Кирилла Тлявова

Следующие судебные заседания назначены на 18 и 19 июня.

Венедиктова рассказала новые детали дела об убийстве Кирилла Тлявова
Кирило Тлявов
Фото: UAportal

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о новых деталях в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. По ее словам, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону места, где играл ребенок. 

Об этом генпрокурор рассказала в видеобращении, обнародованном на сайте ведомства 6 июня. 

На следующих судебных заседаниях по этому делу, которые назначены на 18 и 19 июня, планируют исследовать протоколы следственных экспериментов. 

Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Напомним, в мае стало известно, что двух подозреваемых по делу об убийстве мальчика суд отпустил из-под стражи после внесения залога. В марте на свободу вышли бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.

Под стражей остается один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - сын Петровца - находится под личным обязательством.

31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома.

Мальчик умер в больнице через три дня.

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