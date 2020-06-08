С начала суток в зоне ООС произошло семь обстрелов, ранен украинский военный

С начала суток 8 июня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты семь раз открывали огонь. Был ранен один украинский военный, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 120 мм.

Неподалеку Богдановки враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Водяным применяли автоматические станковые гранатометы и пулеметы.

В районе Орехового оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"По окрестностям Новолуганского агрессор дважды применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ситуация в зоне ООС остается контролированной.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе были ранены двое украинских военных. Противник открывал огонь восемь раз.