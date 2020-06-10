Число обстрелов на Донбассе за сутки увеличилось до 16

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитников Марьинки российские наемники трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. По окрестностям Широкино наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник по два раза обстрелял украинские оборонительные укрепления близ Орехово и Хутора Свободного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Шумел и дважды у Луганского агрессор привел гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь.

Напомним, утром 9 июня в Авдеевке подорвался один из колонны автомобилей ВСУ. В реузльтате были ранены 10 военнослужащих.