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"Газпром" вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

В марте польская компания выиграла суд у российского газового монополиста.

"Газпром" вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ
Глава PGNiG Петр Возняк
Фото: allpravda.info

Российская компания "Газпром" до 1 июля вернет польской нефтяной и газовой компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в Польшу после 1 ноября 2014 года газ.

Об этом сообщил вице-премьер и министр госактивов Польши Яцек Сасин, передает "Польское радио".

"Мы заботимся о польских национальных интересах. Мы не отказываемся от своих интересов даже в таких ситуациях, когда достичь желаемого эффекта трудно, потому что российская компания «Газпром» - это сложный партнер", - отметил он.

Сасин добавил, что с российской компанией было подписано приложение к контракту, которое регулирует продажу газа в Польшу по рыночной цене и возврат $1,5 млрд в соответствии с решением Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта.

Напомним, судебный спор PGNiG с "Газпромом" длился с 2016 года. В марте 2020 года польская компания выиграла суд.

Успех в данном споре является еще одним шагом по диверсификации поставок топлива в Польшу. С 2016 года по сегодняшний день зависимость от поставок российского газа снижена с 90% до чуть более 60%.

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