Обидчика Мустафы Найема отправили под суд

Троих нарушителей полицейские задержали сразу, а четвертый сбежал и более года находился в розыске.

В Киеве будут судить участника конфликта с избиением бывшего народного депутата Мустафы Найема.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как сообщалось, троих нарушителей полицейские задержали сразу, а четвертый сбежал и более года находился в розыске. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Задержанный - 31-летний уроженец Российской Федерации. В сентябре 2019 правоохранители его задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд, который уже рассматривает материалы уголовного производства в отношении хулиганских действий его сообщников. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в апреле 2018 года в центре Киева между водителями двух автомобилей возник конфликт. Впоследствии выяснилось, что одним из участников является народный депутат Найем. Он объяснил, что двигался на собственном автомобиле "Хонда" в направлении Бессарабской площади, но на дороге его подрезал "Мерседес". Между ним и другим водителем началась ссора, и в этот момент к ним подъехал автомобиль "БМВ". Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников ударил Найема в лицо, после чего с места происшествия злоумышленники уехали на своих иномарках.

В городе ввели план-перехват, а затем правоохранители разыскали "Мерседес" и задержали троих участников конфликта.