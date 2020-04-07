Вооруженный мужчина ранил четырех полицейских во время штурма его дома в Шаргороде

Об этом говорится на сайте полиции.
Инцидент начался с того, что в полицию позвонил 32-летний житель города с жалобой на соседа - тот вел себя неадекватно и угрожал оружием.
На место выехала следственно-оперативная группа, с которой 52-летний мужчина отказался разговаривать. Более того, он несколько раз выстрелил в воздух из винтовки, угрожая им расправой. После этого мужчина закрылся в доме, где находился также его пожилой отец.
Было принято решение штурмовать здание, для чего вызвали спецподразделение КОРД.
"Во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбиванием окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет", - рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.
Оружие отправили на экспертизу, а мужчину, который во время спецоперации тоже получил ранение, взяли под стражу в палате больницы.
Угрозы жизни пострадавшим полицейским нет.
По данному факту открыто производство согласно ч. 1 ст. 345 (насилие в отношение полицейского) и ст. 348 (покушение на жизнь полицейского) Уголовного кодекса.