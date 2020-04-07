Вооруженный мужчина ранил четырех полицейских во время штурма его дома в Шаргороде

У него нашли винтовку и пистолет.

Фото: vn.npu.gov.ua

Вооруженный мужчина 6 марта ранил четырех сотрудников спецподразделения КОРД во время штурма его дома в Шаргороде.

Об этом говорится на сайте полиции.

Инцидент начался с того, что в полицию позвонил 32-летний житель города с жалобой на соседа - тот вел себя неадекватно и угрожал оружием.

На место выехала следственно-оперативная группа, с которой 52-летний мужчина отказался разговаривать. Более того, он несколько раз выстрелил в воздух из винтовки, угрожая им расправой. После этого мужчина закрылся в доме, где находился также его пожилой отец.

Было принято решение штурмовать здание, для чего вызвали спецподразделение КОРД.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбиванием окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет", - рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Оружие отправили на экспертизу, а мужчину, который во время спецоперации тоже получил ранение, взяли под стражу в палате больницы.

Угрозы жизни пострадавшим полицейским нет.

По данному факту открыто производство согласно ч. 1 ст. 345 (насилие в отношение полицейского) и ст. 348 (покушение на жизнь полицейского) Уголовного кодекса.