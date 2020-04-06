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От начала 6 апреля оккупанты устроили один обстрел на Донбассе

Потерь среди ООС нет. 

От начала 6 апреля оккупанты устроили один обстрел на Донбассе
Фото: Олена Максименко

От начала 6 апреля вооруженные российско-оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь. Они применяли запрещенное вооружение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По направлению от населенного пункта Набережное они обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Талаковкой. 

"Против наших защитников оккупанты применяли минометы калибра 92 мм - 8 мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс", - сообщили в Минобороны.

Украинские военные избежали потерь и прицельным огнем в ответ прекратили вражескую провокацию. 

Сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Операции Объединенных сил нет, применяются все необходимые меры для недопущения инфицирования воинского коллектива.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Был ранен один военный. 

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