В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе

Хакеры воруют персональные данные пользователей, переходящих по их ссылкам в сообщениях и письмах. 

Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе
Фото: Depositphotos/tashka2000

Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о распространении пандемии коронавируса.

Во многих странах мира хакеры активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщили в пресс-службе Киберполиции. 

Их целью является получение персональных данных для доступа к различным интернет-ресурсам: электронной почте, учетным записям в соцсетях, электронных кошельков.

"Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово Corona, а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, которые предоставляют актуальную информацию о COVID-19", - говорится в сообщении.

Правоохранители посоветовали: 

  • использовать только лицензионное программное обеспечение;
  • постоянно обновлять операционную систему;
  • использовать антивирусные программы;
  • не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если вы не ждали этого письма;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • загружать файлы только из проверенных ресурсов.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса и нагнетала панику. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также